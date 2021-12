Serradifalco. Il sindaco annuncia per il 22 dicembre l’avvio del cantiere per la demolizione della scuola elementare “Verga” e la costruzione della scuola elementare “Bonasera”.

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha annunciato, tramite un video, che il prossimo 22 dicembre inizieranno ufficialmente i lavori di demolizione della vecchia scuola elementare “Giovanni Verga” e della realizzazione della nuova scuola elementare “Padre Filippo Bonasera”.

In quell’occasione si svolgerà una significativa cerimonia di inizio del cantiere. All’evento saranno presenti, oltre al sindaco e alla sua Giunta, anche i consiglieri comunali, le autorità civili, religiose e militari, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Filippo Puglisi” e gli stessi alunni.

Leonardo Burgio ha spiegato lo spirito dell’evento sottolineando di aver voluto la partecipazione anche degli alunni e delle loro famiglie in quanto questo potrà essere per tutti loro il più bel regalo di Natale. La popolazione di Serradifalco, infatti, ha dovuto attendere dieci anni per veder sbloccata la situazione dopo il crollo dell’ala est avvenuto il 10 gennaio del 2011 con tutti i disagi che ciò ha comportato.