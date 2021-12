Scopre di essere positiva al Covid in volo e si isola nel bagno dell’aereo per evitare di contagiare altri passeggeri

Una donna ha scoperto di essere positiva al Covid-19 mentre era in volo e ha deciso di autoisolarsi nel bagno dell’aereo.

Ha scoperto di essere positiva mentre era in volo su un aereo e così, per evitare di contagiare gli altri viaggiatori, ha deciso di isolarsi all’interno del bagno dell’aereo. E’ quanto avvenuto a bordo di un aereo della compagnia Icelandair diretto da Chicago a Reykjavik in Islanda.

La donna, come la stessa ha spiegato alla CNN, prima del decollo ha effettuato due tamponi molecolari e circa cinque test rapidi, tutti risultati negativi. Tuttavia, dopo circa un’ora e mezza di volo, ha cominciato ad avvertire mal di gola. A quel punto ha fatto un test che è risultato positivo.

La donna, vaccinata e con la dose di richiamo, è un’insegnante di Chicago. Nel momento in cui ha appreso l’esito del tampone ha chiesto ed ottenuto dal controllore di volo di potersi isolare all’interno del bagno dell’aereo. E così è stato perché all’ingresso del bagno è stato collocato opportunamente il cartello di ‘fuori servizio’ e lei è rimasta lì fino alla conclusione del volo evitando potenziali contagi per gli altri viaggiatori.