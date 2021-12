Salvata da Carabinieri e 118 donna sola, senza documenti e priva di conoscenza

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, in collaborazione con il 118, hanno salvato la vita a una donna, che, senza documenti e in grave stato confusionale, era stata trasportata in ospedale priva di conoscenza. Trasferita in terapia intensiva, non poteva ricevere cure farmacologiche senza prima averne accertato identità e storia clinica.

I militari dell’Arma si sono messi immediatamente al lavoro, con pochissimi elementi di partenza. Senza telecamere di sorveglianza nel luogo dove era stata rinvenuta, unico indizio erano due nomi tatuati sul braccio.

Cercando minuziosamente sui registri dell’anagrafe familiari con quei nomi a Livorno e grazie a ulteriori controlli, la paziente è stata identificata e i medici finalmente hanno potuto individuare la terapia corretta e le hanno salvato la vita.