Ricoverato d’urgenza ex presidente del Palermo, Zamparini: operato, ora è in terapia intensiva

Maurizio Zamparini è ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Udine Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono serie abbastanza ma l’imprenditore non sarebbe in pericolo di vita. L’ex patron del Palermo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un attacco di peritonite ed è attualmente in terapia intensiva.

Sono stato escluse legato al Covid. L’attacco di peritonite potrebbe essere messo in relazione con la morte del figlio Armandino, avvenuta a Londra quasi tre mesi fa. Il ventiduenne ed è Inghilterra per ragioni di studio morto proprio a Londra, a causa di un malore improvviso.

Fu ritrovato senza vita da una governante nella sua camera. Zamparini, che ha compiuto 80 anni il 9 giugno scorso, dal 21 luglio 2002 al 1º dicembre 2018 è stato proprietario del Palermo , di cui è stato anche presidente fino al 27 febbraio 2017.