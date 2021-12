Prima Categoria. MasterPro San Cataldo “Forza 5”: batte lo Sciara e sale al 4° posto.

Nel campionato di Prima categoria, è proprio il caso di dire che il Comunale” di Sciara porta fortuna alla MasterPro San Cataldo. La squadra di Marcenò, infatti, dopo aver superato lo Sporting Termini domenica scorsa a Sciara, s’è ripetuta oggi pomeriggio nuovamente a Sciara, battendo stavolta i padroni di casa dello Sciara.

Una vittoria netta, quella della MasterPro che ha battuto lo Sciara 0-5. All’uno-due firmato da Cammarata e Tumminelli nel primo tempo, s’è aggiunto nella ripresa il tris di Facciponte, il poker di Giambra e la manita di Cammarata per l’odierna doppietta personale.

Tre punti pesantissimi in ottica classifica, anche perchè la MasterPro ha raggiunto il quarto posti in classifica con 16 punti. E domenica prossima match casalingo per la squadra di Rosario Marcenò (nella foto) l’Atletico Favara, 3° in classifica ad appena un punto dalla squadra sancataldese, per ribadire le proprie ambizioni in chiave play off.