Palermo, sciopero generale del 16 dicembre: Cgil e Uil, da Caltanissetta partiranno 6 bus di lavoratori

CALTANISSETTA – Partiranno sei pullman dalla provincia di Caltanissetta organizzati dalle Confederazioni della CGIL e della UIL pieni di lavoratori dipendenti pubblici e privati , pensionati, giovani, lavoratori precari tutti chiamati alla mobilitazione generale e che si ritroveranno giorno 16 a piazza verdi a Palermo insieme alle altre Provincie per ribadire le ragioni dello sciopero generale.

I segretari generali territoriali CGIL e UIL, Rosanna Moncada Vincenzo Mudaro, sottolineano: “La grande partecipazione del nostro territorio rappresenta l’esigenza di riscattare la nostra terra per provare a restituire quella dignità e quella forza che solo un serio progetto di sviluppo può garantire. Il mondo del lavoro va difeso e tutelato insieme ai pensionati ai giovani alle donne e tutti coloro che hanno il diritto a una prospettiva lavorativa migliore di quella presentata dalla manovra finanziaria all’indomani di una pandemia che ha colpito le fasce più deboli e che da questa manovra non riceveranno alcun concreto beneficio. Fisco e detrazioni fiscali, pensioni, scuola, politiche industriali, contrasto alle delocalizzazioni, alla precarietà del lavoro, sostegni alla non autosufficienza Su questi temi che avrebbero potuto e dovuto rappresentare una leva per una più equa e giusta redistribuzione della ricchezza il Governo e, in particolare, gran parte delle forze politiche che lo sostengono, si sono dimostrati sordi ai richiami e alle proposte fatte dalle Organizzazioni sindacali”