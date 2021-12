Nonostante positivo al Covid, viola la quarantena e va a sciare. Multato e denunciato turista

Non ha resistito alla tentazione di andare a sciare nonostante fosse in quarantena in albergo perché positivo al Covid, e così un turista olandese, assieme ad altri suoi due “contatti stretti”, anche loro in quarantena, ha deciso di uscire lo stesso dall’albergo e di andare a sciare.

Una decisione che, tuttavia, è costata alquanto cara al turista, dal momento che, lo stesso, in vacanza a Sauze d’Oulx, sulle montagne olimpiche della Val di Susa, è stato multato e denunciato dai carabinieri, mentre gli altri due suoi contatti sono stati segnalati alla Prefettura.