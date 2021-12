Nel Catanese sanzionato pizzaiolo senza Green Pass

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni governative per il contenimento del Covid, hanno svolto attività di controllo del Green Pass.

Nel corso dei controlli sono stati sanzionati due avventori di un bar di Bronte che, sprovvisti della prevista certificazione “green pass”, stavano consumando al tavolo all’interno dell’esercizio.

A Randazzo, invece, in un ristorante il pizzaiolo era privo di Green Pass. In entrambi i casi, comunque, anche i rispettivi titolari dei due esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per l’avvenuto omesso controllo.