Italia, covid: 20.677 e 120 decessi: mai così tanti morti dal 28 maggio

Balzo di contagi da Covid-19 per un piu’ che doppio numero di tamponi processati: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 20.677, a fronte di un record di 776.563 tamponi (ieri 313.536) e per un tasso di positivita’ che scende al 2,7% (-1,4%). I decessi oggi sono in crescita dai 98 di ieri a 120 e superano nel complesso i 135mila dall’inizio della pandemia in Italia. In Italia non si registravano 120 morti dal 28 maggio scorso quando i decessi furono 126. L’ultimo picco si era registrato il 10 dicembre, quando le vittime hanno raggiunto quota 118.

Tra le Regioni, il Veneto registra il maggior numero di casi (4.088), a seguire Lombardia (3.830) e Lazio con 1.921. Gli attualmente positivi sono 297.394 (ieri 290.757) di cui 289.368 isolati a casa, 7.163 ricoverati nei reparti di area medica (+212) e 863 (+7) in terapia intensiva. I guariti sono **13.908** per un totale di 4.826.443 da inizio pandemia.