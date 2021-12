Interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa. Ripercussioni per la distribuzione idrica a Caltanissetta e Mazzarino

Caltaqua ha comunicato che intorno alle 2.00 di questa notte Siciliacque ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa con ripercussioni sulla distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e Mazzarino.

Nel dettaglio: nel comune di Caltanissetta la riduzione della portata idrica del 50% comporterà l’interruzione della distribuzione in tutte le zone in h24, fatta eccezione per Carcere, Ospedale e Centro storico (strada a foglia).

Nella giornata di domani 31/12/2021 sarà garantita la distribuzione nelle zone Balate e centro storico s. Anna.

Nel comune di Mazzarino, invece, la distribuzione subirà un ritardo di 12 ore rispetto alla consueta programmazione. Caltaqua fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione.