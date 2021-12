In un ristorante multati due clienti senza Green pass e il titolare per non averne accertato il possesso o meno

Non solo la multa per due clienti perché senza Green Pass, ma anche per il titolare del ristorante che non avrebbe accertato se i due clienti seduti al tavolo del suo locale avessero il Green Pass o meno. E’ quanto accaduto ad Agrigento in un ristorante del centro cittadino.

E’ stata la Polizia, nell’ambito dei controlli previsti al fine di combattere quanto più possibile l’avanzare dei contagi, hanno scoperto che due clienti che stavano tranquillamente consumando seduti al tavolo del ristorante non erano in possesso di alcun Green pass.

Una verifica che ai due clienti è costata complessivamente 800 euro (400 euro a testa) avendo, secondo la Polizia, violato la normativa mirante ad evitare che il contagio da Covid possa espandersi. Ma le multe non sono finite lì in quanto anche il proprietario del ristorante è stato sanzionato con una multa in quanto, sempre secondo la Polizia, non avrebbe accertato se i clienti che si sono poi accomodati al tavolo del suo ristorante avessero o meno il Green Pass.