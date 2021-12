In Sicilia 1.404 nuovi casi di Covid e 11 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In lieve calo i dati sul contagio da Covid in Sicilia. A leggere i numeri forniti dal Ministero della Salute si evince come nella regione oggi si registri una flessione dei positivi: dai 1.404 delle 24 ore precedenti ai 1.346 di oggi ma con un numero simile di tamponi processati, 31.607 facendo calare il tasso di positività al 4,25%. I decessi sono 11 (-1), i guariti 661 mentre il numero degli attualmente positivi si incrementa di 674 toccando il numero totale di 18.193. Leggera crescita dei ricoveri 460 (+11), altrettanto per le terapie intensive, 52 (+4) con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 17.681 persone.

