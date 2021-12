Evade dai domiciliari e va in giro senza mascherina: arrestato per evasione e sanzionato per inosservanza delle norme anti Covid

Evade dai domiciliari e viene scoperto perché era in giro senza mascherina in centro città. E’ la singolare vicenda che ha riguardato un giovane cittadino marocchino di 25 anni. Gli agenti di Polizia lo hanno fermato per sanzionarlo ma poi hanno scoperto che non doveva nemmeno essere li. E’ accaduto a Torino.

Qui nell’ambito dei controlli del rispetto delle normative anti Covid, gli agenti di Polizia hanno notato in via Garibaldi una persona camminare senza indossare il dispositivo di protezione, cosi come previsto dall’ordinanza del Sindaco di Torino. All’atto della sanzione, però, è emerso anche che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari. Per lui è così scattato sia l’arresto per evasione che la sanzione amministrativa per non aver indossato la mascherina.