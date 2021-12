Esplosione Ravanusa, inizio funerali: folla in piazza

In piazza Primo Maggio a Ravanusa, sono arrivati il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio. Ad accoglierli, in una piazza gremita, con i familiari delle 9 vittime (10 con Samuele che e’ rimasto nel grembo di mamma Selene), il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. In elicottero, da Roma, e’ arrivato il prefetto, capo dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Leo. Corso della Repubblica e’ listato a lutto con più corone di fiori.

Spicca il gigantesco cuore con la foto dei coniugi Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina e uno piu’ piccolo con la scritta Samuele con accanto un piccolo peluche. I feretri sono stati portati a braccia in piazza dove l’arcivescovo di Agrigento officera’ i funerali solenni.