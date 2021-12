Epifania nel pallone. Nissa, Asd. Atletico Nissa e Unitas Sciacca Calcio insieme per il primo memorial “Eusebio Giammusso”

Sarà un Epifania all’insegna del calcio, il 6 gennaio alle ore 15.30 nella gloriosa cornice dello stadio Palmintelli si disputerà il primo Memorial “Eusebio Giammusso”. In campo, con la formula di tre partite da 30 minuti, si affronteranno le due squadre cittadine Nissa e Atletico Nissa insieme allo Sciacca, gradito ospite dei biancoscudati.

“Abbiamo voluto realizzare questa importante iniziativa in ricordo del “maestro” Eusebio Giammusso recentemente scomparso a causa di un male incurabile, perché lui amava lo sport e voleva tanto rilanciare il calcio nisseno, afferma il Presidente della Nissa Arialdo Giammusso. Il ricordo di mio padre è ancora vivo, non lasciava mai la squadra ed era sempre con noi anche in trasferta. Abbiamo proposto questa iniziativa agli amici dell’Atletico Nissa perché riteniamo che lo sport è un eccezionale mezzo per unire le persone e mai come oggi abbiamo bisogno di unione e serenità.

Vogliamo dare un segnale positivo alla nostra città ed ai tifosi. Inoltre, ricordo bene il bellissimo tributo riservato dall’Atletico Nissa in ricordo di mio padre e per questo motivo abbiamo deciso di realizzare insieme il memorial. Si disputerà al Palmintelli, scenario che evoca dolci ricordi a tutti i tifosi biancoscudati, un campo dove si sono scritte le pagine migliori della Nissa.

Rivolgo un ringraziamento al Presidente dell’Atletico Nissa, Sergio Iacona, ad Antonio Emma e tutti i dirigenti, come anche allo Sciacca del Presidente Gioacchino Settecasi, che ha subito accettato il nostro invito.

È gratificante godere di amicizia e stima anche fuori da Caltanissetta, soprattutto per mantenere alto il buon nome della Nissa.

Invito tifosi ed appassionati ad essere presenti in un giorno di festa per tutti, sono certo che anche il maestro da lassù sarà felice di assistere ad una partita che unisce”, ha concluso il Presidente Arialdo Giammusso.