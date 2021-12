Covid in Italia. Fondazione Gimbe: vaccinata l’81,4% della popolazione, ma i non vaccinati sono 9,44 milioni

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva che nella settimana 22-28 dicembre s’è registrato un aumento dei nuovi casi in tutte le Regioni ad eccezione della Provincia di Bolzano. In 45 Province si sono registrati oltre 500 casi per 100 mila abitanti.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, l’81,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ma le persone non vaccinate sono 9,44 milioni di cui 2,34 milioni di over 50 e 3,42 milioni della Fascia 5-11, dove si registrano 93.771 somministrazioni.

Per quanto attiene le Terze dosi, infine, il tasso di copertura al 58,9% con rilevanti differenze regionali. La Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio ha anche parlato del cosiddetto “Caos tamponi” rilevando che il sistema di testing è già in tilt, ci sono troppi falsi negativi dei tamponi antigenici e, con l’emersione di un numero enorme di casi, si rischia un lockdown di fatto indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena.