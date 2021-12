Caltanissetta, ASP: screening, incontri informativi e un’istallazione luminosa per la Giornata Mondiale contro l’AIDS

Caltanissetta: un gazebo informativo e un’istallazione luminosa per la Giornata Mondiale contro l’AIDS

L’Asp di Caltanissetta, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS ha organizzato attività educative, informative e di screening della popolazione locale.

I professionisti dell’UOC Malattie infettive e dell’UOEPSa dell’Asp di Caltanissetta, in collaborazione con l’associazione “Casa famiglia Rosetta Onlus” hanno incontrato gli studenti delle quinte classi degli istituti secondari superiori della provincia. Ai giovani sono stati sottolineati i pericoli e le modalità più comuni di infezione delle malattie sessualmente trasmissibili e comunicato come accedere allo screening gratuito e diffuso opuscoli informativi.

I test diagnostici per HIV e HCV sono stati effettuati, ad accesso diretto dalle 9 alle 2 nei presidi ospedalieri di Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli e Niscemi.

Contemporaneamente, in piazza Falcone Borsellino, al centro nevralgico tra il viale della Regione e l’inizio di via Libertà, è stato allestito un gazebo nel quale gli operatori dell’ASP di Caltanissetta hanno diffuso pieghevoli e gadget dedicati al tema della prevenzione dell’HIV e fornito chiarimenti sulle modalità per sottoporsi allo screening gratuito.

Dopo il tramonto la giornata si è conclusa con l’illuminazione della facciata del Palazzo dell’Archivio di Stato con fasci di luce e la proiezione di immagini suggestive con l’intento di attirare l’attenzione su questo delicato tema.