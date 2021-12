Caltanissetta, arbitro aggredito. Polizia attiva “DASPO” per due calciatori dilettanti

Il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ha emesso il daspo (divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) nei confronti di due calciatori dilettanti che militano nella squadra Sicilianamente Montedoro.

I predetti per i prossimi quattro anni non potranno accedere all’interno degli impianti sportivi. L’emissione dei provvedimenti amministrativi è scaturita a seguito degli episodi di violenza avvenuti lo scorso 31 ottobre a Montedoro nel corso dell’incontro di calcio valevole per il campionato regionale dilettanti di terza categoria tra le squadre Sicilianamente Montedoro e US Terranova Gela.

L’incontro fu sospeso dall’arbitro nel corso del primo tempo poiché lo stesso direttore di gara fu aggredito dai due calciatori che protestavano contro le sue decisioni arbitrali.

Oltre ad essere oggetto di ingiurie e minacce l’arbitro fu colpito con calci alla schiena e alla gamba, tanto da essere costretto a ricorrere alle cure mediche preso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.