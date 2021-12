Arrestato dai Carabinieri un giovane che nel suo computer deteneva matrici per falsificare Green pass

E’ stato convalidato dal gip del Tribunale di Torre Annunziata l’arresto di un giovane di 26 anni di Gragnano in provincia di Napoli. Per l’uomo è stata disposta anche la custodia cautelare in carcere dopo essere stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per spendita, fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti.

Il giovane è stato trovato in possesso di carte d’identità e banconote false e, tra i file conservati nell’hard disk del pc, in una cartella rinominata “green pass rubati”, sono state trovate alcune matrici utilizzate per falsificare green pass.