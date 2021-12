Agrigento, spaccia droga mentre è ai domiciliari: un arresto a Ribera

Un 51enne di Ribera (AGRIGENTO), già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. I militari lo hanno trovato in possesso di 10 grammi di hashish già suddivisa in 5 dosi e di vario materiale idoneo al confezionamento e al taglio della droga, tra cui un bilancino elettronico di precisione.

Su disposizione della Procura di Sciacca, l’uomo è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata per le successive analisi di laboratorio