Addio a Claudio Bertieri, fondatore del salone del fumetto: critico cinematografico e giornalista aveva 96 anni

Il critico cinematografico e giornalista Claudio Bertieri, grande conoscitore del mondo del fumetto e del cinema di animazione, è morto nella clinica Montallegro di Genova all’età di 96 anni. Nel 1965 fu tra i fondatori del Salone Internazionale dei Comics di Bordighera – insieme a Romano Calisi, Rinaldo Traini, Umberto Eco – poi trasferito a Lucca dal 1966, del quale è stato una delle colonne anche nelle vesti di responsabile culturale fino al 1992.

La notizia della scomparsa è stata data da Lucca Comics, il festival nato proprio dall’originale Salone. Bertieri ha curato una trentina di volumi, diretto festival internazionali, ordinato mostre personali, antologiche e tematiche, spaziando dal cinema ai fumetti, al teatro, all’arte visiva, allo sport. Più volte membro di giurie nazionali internazionali, ha realizzato volumi di prestigio per la grande industria, corsi universitari sull’immagine, ideato e diretto programmi televisivi per la Rai.

A Genova, con l’editore Florenzo Ivaldi, è stato ideatore e direttore dal 1967, per un insieme, della rivista “Sgt. Kirk” e di collane editoriali per i Fratelli Fabbri. Nato a Genova il 20 settembre 1925, Bertieri ha collaborato come critico cinematografico per numerosi quotidiani e riviste (Cinema, Bianco e Nero, Nuestro Cine, Cinéma International); come esperto di fumetto ha scritto per periodici (Linus, Eureka, Comic Art) ea enciclopedie internazionali (“Histoire de la Bande Dessinée”, “Enciclopedia Juvenil Pala”, “Enciclopedia del fumetto”, “Historia de los Comics”, “Comix”).

Dagli anni Cinquanta ha portato avanti un discorso, storico e critico a un tempo, sul cinema, approfondendo settori meno frequentati, come quelli del cinema industriale, dei rapporti tra cinema e sport (è stato direttore culturale, dal 1980, dell’International SportFilmFestival diPalermo ), del cortometraggio e del documentario (membro di giuria, nel 1960, alla Mostra di Venezia).

Dal 1990 al 2002 è stato direttore culturale di FilmVideo, rassegna internazionale del cortometraggio di Montecatini. Nel 2002 aveva ricevuto dall’Università di Genova la laurea honoris causa in Scienza della Formazione. Nel 1992 aveva dato vita al Museo Ligure dello Sport di cui è stato presidente.