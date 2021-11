Sicilia, Marsala: violenta rissa, arrestati tre tunisini

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per rissa e lesioni personali a Marsala, nel Trapanese. I militari sono intervenuti in piazza della Repubblica, dove era stata segnalata una violenta rissa in corso tra cittadini tunisini, scoppiata per futili motivi.

Dopo aver riportato la calma, i partecipanti alla rissa sono stati condotti negli uffici della Compagnia carabinieri di Marsala mentre uno di loro, ferito alla testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Al termine degli accertamenti per tutti e tre è scattato l’arresto, che ieri è stato convalidat