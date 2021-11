Sicilia, ladro incallito non “risparmia” neanche il padre: arrestato a Trapani

Nell’ultimo mese aveva commesso diversi furti nel centro cittadino, il ladro serialeto arresta dagli agenti della Squadra mobile di Trapani. Talmente incallito da non risparmiare il papa’. Il trentatreenne trapanese con precedenti di polizia, aveva preso di mira garage, autorimesse, esercizi di ristorazione e studi medici, portando via dall’interno generi alimentari e oggetti vari.

Gli investigatori della polizia di Stato attraverso l’analisi delle telecamere delle zone interessate, lo hanno individuato e, al termine di un servizio di appostato nella zona, in cui si poteva di nuovo raggiungere, lo avevano arrestato. Il ladro, che in un’occasione ‘alleggerito’ anche il padre, era finito ai domiciliari, ma noncurante della misura, la aveva piu’ volte violata. All’indagato e’ stata notificata un’ordinanza di aggravamento del precedente provvedimento, emesso dal gip di Trapani, ed e’ finito in carcere.