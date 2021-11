San Cataldo. Domani alla Chiesa Madre si celebra la Giornata Mondiale dei Poveri.

SAN CATALDO. Domani, domenica 14 novembre, sarà celebrata nella Chiesa Madre la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco.

Nell’occasione, l’arciprete don Angelo Spilla ha lanciato un appello accorato alla comunità parrocchiale tutta: “Sentiamo e facciamo nostra questa giornata rendendoci vicini a tutti coloro che sono poveri e bisognosi. Sull’esempio di Gesù, impariamo a soccorrere a chi tende la mano per necessità e bisogno “.

In particolare, come iniziativa l’arciprete ha proposto di portare ognuno qualche dono alimentare e deporlo ai piedi dell’altare durante la partecipazione della messa domenicale di oggi o per domani. Le ceste saranno ai piedi dell’altare.

Sarà possibile anche effettuare un’offerta a sostegno delle famiglie povere che vengono a bussare alla nostra parrocchia tramite il servizio della Caritas.