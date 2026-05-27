Alessio Pianelli porta nella sua Sicilia “My Music Cares”: il progetto premiato dalla Borletti Buitoni Trust di Londra

Trapani – Un violoncellista siciliano, un prestigioso riconoscimento internazionale e un progetto che unisce musica, sostenibilità e territorio: “My Music Cares” è il progetto ideato dal violoncellista, docente e compositore Alessio Pianelli, premiato con l’Artist Encore Awards dalla prestigiosa Fondazione Borletti Buitoni Trust di Londra, che gli permetterà di coinvolgere le scuole del trapanese nell’ultima settimana di maggio in un percorso innovativo di educazione ambientale attraverso la musica. Alessio Pianelli, vincitore di numerosi premi internazionali e concertista affermato, farà ritorno nella sua terra natia incontrando dal 18 al 31 maggio, insieme ai volontari di Plastic Free e Legambiente, gli studenti delle scuole del territorio in un articolato programma di attività. Ogni mattina, seminari-concerto di violoncello solo si alterneranno a momenti di confronto dedicati alla tutela del territorio, seguiti da azioni concrete di pulizia delle spiagge locali. Il progetto culminerà domenica 31 maggio, alle ore 18.30, con un concerto finale, ad ingresso gratuito, presso la suggestiva Grotta Mangiapane di Custonaci, dove Pianelli, nella doppia veste di solista e direttore, guiderà l’ensemble formato dai giovani violoncellisti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. Il programma musicale della serata spazierà dal barocco al romanticismo, dal classico al pop. Momento clou della serata sarà la prima esecuzione assoluta di “My Planet”, brano originale di Alessio Pianelli: le bottiglie di plastica recuperate durante le attività di raccolta non finiranno in un bidone della spazzatura, ma tra le mani degli studenti degli indirizzi musicali, che le trasformeranno in strumenti a percussione per accompagnare l’ensemble. Il rifiuto diventa ritmo, il gesto civile diventa musica. “My Music Cares” si propone come modello innovativo replicabile punta a sensibilizzare l’intera comunità, favorendo una maggiore consapevolezza nella tutela delle spiagge, del mare e dell’ecosistema. MeMa – Mediterranean Music Association è partner e coordinatrice del progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Custonaci, il Parco Archeologico di Segesta, l’Associazione Culturale Museo Vivente di Custonaci, l’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di Custonaci, l’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, Plastic Free – Trapani e Legambiente Pizzo Cofano. “La necessità di educare e costruire una comunità dedicata alla cura dell’ambiente è più urgente che mai e la musica può ispirare e guidare questa missione” – spiega Alessio Pianelli – “In compagnia del mio violoncello voglio mostrare ai più giovani i principi fondamentali che regolano la musica e che sono gli stessi che fondano una società sana: ascolto, armonia, rispetto reciproco”. La Grotta Mangiapane di Custonaci, con la sua bellezza naturale e il suo valore storico-culturale, rappresenta la cornice ideale per celebrare questo incontro tra arte, natura e impegno civile.

Foto: Giuseppe Di Salvo