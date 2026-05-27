Legalità e speranza: premiati a Catania i giovani della Borsa di Studio Libera Impresa

“Per il terzo anno consecutivo ho l’onore come membro della Commissione Antimafia regionale di partecipare al Premio Libera Impresa, un’iniziativa che guarda ai giovani, che punta a piantare in loro il seme della legalità e che per questo motivo ci aiuta a tenere accesa la luce della speranza”.Con queste parole, l’on. Jose Marano, deputata regionale M5s e componente della Commissione Antimafia all’Assemblea regionale siciliana, ha aperto la cerimonia di premiazione della quarta edizione della Borsa di Studio al merito organizzata dall’associazione Libera Impresa che si è svolta ieri mattina presso la Biblioteca Avv. Nino Magnano di San Lio di Catania alla presenza di studenti e insegnanti che hanno partecipato al concorso: Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania, Istituto comprensivo “Lombardo Radice” di Gravina di Catania, ISS “Gulli e Pennisi” di Acireale e Liceo “Giovanni Verga” di Adrano. Oggi – ha dichiarato Marano – abbiamo premiato lavori che si sono distinti per l’originalità e la forza del messaggio. Complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti. L’educazione alla legalità deve trovare il suo fulcro nelle scuole: è fondamentale che i nostri giovani maturino la consapevolezza di dover affrontare il futuro con integrità e coraggio. L’auspicio è che sappiano camminare sempre a ‘schiena dritta’, rivendicando con determinazione una società trasparente, fondata sui valori della legalità.All’incontro sono intervenuti: Rosario Cunsolo, presidente dell’associazione Libera Impresa; Francesco Curcio, Procuratore capo della Procura di Catania; Felice Puzzo, Capocentro della Dia di Catania; il commissario Alfredo Di Salvo della Questura di Catania; il Colonnello Davide Occhiogrosso, Comandante Reparto Operativo Carabinieri di Catania; il Capitano Alfio Mirabella, Capo Ufficio Operazioni Comando provinciale GdF Catania; Alessia Falcone e Isabella Altana, consigliere dell’Ordine Avvocati di Catania.