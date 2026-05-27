Usic Sicilia, delegazione della segreteria regionale in visita alla Tenenza di Favara

Una delegazione della Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri USIC- Sicilia ha fatto visita alla Tenenza di Favara (AG).Un incontro proficuo e di alto spessore umano e professionale, che ha offerto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il Comandante della Tenenza, il Lgt. C.S. Paolino Scibetta. Al centro del colloquio vi è stata un’attenta e approfondita analisi delle criticità operative e del territorio, un’area storicamente complessa e afflitta dalla presenza della criminalità organizzata. In questo contesto, è stato ribadito come l’Arma dei Carabinieri, attraverso il sacrificio e la dedizione quotidiana dei suoi militari, continui a rappresentare un imprescindibile baluardo di legalità e un punto di riferimento per i cittadini. La segreteria di USIC Sicilia desidera esprimere il proprio sincero e profondo ringraziamento al Comandante Scibetta:”La visita di oggi ci ha permesso di conoscere non solo un professionista esemplare, ma un uomo e un padre di famiglia profondamente legato ai valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri e della Nazione. Con oltre 30 anni di comando alle spalle, il Luogotenente Scibetta incarna e rinnova quel sentimento di autentica appartenenza istituzionale che è guida per tutti i colleghi.”USIC Sicilia coglie l’occasione per rinnovare la propria stima e vicinanza a tutti i militari della Tenenza di Favara, quotidianamente impegnati nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.