Maltempo: Nubifragio nell’Agrigentino, “scenario infernale”

Un violento nubifragio si e’ abbattuto su Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino, colomba, in centro, si e’ formato un fiume autentico in piena che ha paralizzato il Comune montano. Oltre all’acqua piovana che ha invaso tutte le strade, una “montagna” di detriti si e’ riversata un po’ ovunque e ci sono pericoli dappertutto. Il sindaco Francesco Cacciatore, che sta coordinando la macchina dei soccorsi, ha diramato un avviso urgente per i concittadini: “Non c’è uscita dalla casa, fato solo se necessario”.

Il primo cittadino aggiunge: “Ci sono tutti i mezzi e gli operai a nostra disposizione all’opera. Avevamo pulito, per tempo, le caditoie, ma la pioggia che e’ caduta e’ stata tantissima – ha spiegato Cacciatore – . Sono due anni che attendiamo i lavori di regimentazione delle acque a monte del paese, due anni. Non due mesi! Non e’ stato fatto niente, cosi’ come, dall’Anas, attendevamo l’ampliamento di un ponticello. Sono due anni che vadondo tutti, ma adesso siamo arrivati ​​all’assurdo. Il nostro paese, soprattutto a causa dei mancati lavori di reggimentazione delle acque piovane, e’ in ginocchio”.

“Cascate” di fango, rischi e disagi anche lungo la strada statale che collega Agrigento con Palermo e viceversa. Secondo quanto reso noto dall’ Anas, il traffico e’ rimasto bloccato a lungo – per allagamento dall’altezza del chilometro 0 al 6 (zona bivio Manganaro). sempre lungo la statale 121, anche all’altezza di Roccapalumba. “Ancora una volta la Palermo-Agrigento, oggi diventata fiume di fango nel territorio di Roccapalumba, mostra tutti i suoi punti deboli e la necessita’ di interventi di riqualificazione, messa in sicurezza immediata e contro il dissesto idrogeologico, invece si va avanti con lavori infiniti che non giungono mai al termine”, hanno affermato Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani, Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e Franco Nuccio segretario generale Fai Cisl Palermo Trapani.