Maltempo in Sicilia, voragini sulle strade tra Sciacca e Ribera

Una serie di voragini si sono aperte nelle strade in diverse zone di Sciacca, in provincia di Agrigento, a causa dell’intensa pioggia che sta colpendo la Sicilia occidentale. Alcune auto sono state inghiottite dagli smottamenti che fortunatamente, al momento, non hanno causato vittime o vittime. In contrada Raganella e in contrada Foggia decine di vetture sono state trascinate via dal fiume di fango creatosi per la pioggia. Alcune di queste si sono ribaltate e distrutte.

L’acqua alta è riuscita ad entrare anche dentro alle abitazioni. Crollati poi i muri perimetrali di alcune abitazioni in via Lido, con le famiglie costrette ad abbandonare le loro case. Stessa situazione anche a Ribera dove uno smottamento ha fatto cadere alcune auto all’interno. A Favara un grosso albero è caduto sulla strada e per poco non investiva due auto in transito. Ieri sera il prefetto di AgrigentoMaria Rita Cocciufa ha rivolto un appello ai cittadini affinché si evitino spostamenti non necessari per tutta la giornata di oggi.