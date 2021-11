Caltanissetta, Super Green Pass: vertice in Prefettura per intensificare i controlli

La Prefetta di Caltanissetta Chiara Armenia ha presieduto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per pianificare i controlli nel territorio in vista delle nuove norme sul Green Pass.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e i vertici della locale Azienda Sanitaria.

Il nuovo decreto-legge, entrato in vigore lo scorso 27 novembre, ha introdotto regole anti-contagio differenziate tra chi possiede il c.d. super green pass ed il green pass base.

In particolare, in virtù del nuovo articolo 7, che affida ai Prefetti territorialmente competenti il compito di redigere un piano di controlli costanti per assicurare il rispetto dell’obbligo della certificazione verde Covid – 19, la Prefetta ha disposto l’elaborazione di un programma interforze che, con l’ausilio dei Comandi di polizia locale di tutti i Comuni, permetta di intensificare i controlli su tutto il territorio provinciale.

Un potenziamento delle attività di controllo, dunque, che a partire dal prossimo 6 dicembre riguarderà tutti i settori, da quello dell’intrattenimento a quello della ristorazione, delle piscine e delle palestre e avrà per oggetto non più solo l’obbligo del distanziamento e della mascherina ma l’accertamento del possesso del green pass, supero base, in relazione a quanto richiesto dalle nuove disposizioni normative.

La Prefetta estenderà le valutazioni emerse a un nuovo incontro con gli altri Sindaci della Provincia al fine di concordare un’azione sinergica per la realizzazione di un capillare assetto dei controlli.