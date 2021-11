Caltanissetta, lavoratori di Pian del Lago senza stipendio

I lavoratori dipendenti della società cooperativa EsseQuadro, che operano presso il centro di accoglienza governativo di Pian del Lago, non percepisco stipendio dal mese di Ottobre.

“La società – hanno dichiarato i segretari di UIL Temp, snalv Confsal, flayca cub, Cisl Fp -, nonostante ci siano stati vari incontri per chiudere contenziosi regressi di arretrati e rimborsi con vari accordi, non solo non ha mantenuto quanto stabilito, ma non ha pagato ancora gli stipendi ai lavoratori”.

I sindacati precisano che gli stessi lavoratori lavorano in “condizioni pietose” con pochi mezzi per portare avanti il servizio e dare assistenza agli immigrati in quarantena, ma soprattutto clo fanno con professionalità.

“Ma nonostante tutto – hanno concluso i rappresentanti – non c’è un minino riconoscenza da parte della società, visto che non si è scomodata di comunicare ai lavoratori e alle parti sociali che ci fosse un ritardo nei pagamenti. La prefettura è stata informata dei fatti”.