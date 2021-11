Caltanissetta, Inner Wheel: torneo di Burraco per incentivare la solidarietà femminile

Una nuova iniziativa benefica è stata portata a termine dal club service Inner Wheel di Caltanissetta presieduto per questo anno sociale dalla presidentessa Laura Lo Santo.

Il torneo di Burraco, tenuto all’ASD Villa Hermosa, ha visto una folta partecipazione di giocatori.

Il ricavato del torneo sarà devoluto a favore della Casa del Sollievo, un centro solidale per garantire a tutti il diritto alla salute. Si stima che l’endometriosi colpisca il 10% della popolazione femminile in età fertile. In Italia ne soffrono 3 milioni di donne.

“Siamo liete di poter contribuire all’aiuto psicologico e clinico alle donne affette da endometriosi e patologie oncologiche – ha commentato la presidentessa Lo Santo che, con le socie del club, cercano di seguire l’indicazione internazionale “Pink First” che incentiva verso sensibilità e solidarietà femminile -. È una malattia sociale invalidante per effetto della quale la qualità di vita, l’attività lavorativa e i rapporti sociali sono fortemente compromessi. Ringraziamo gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa e il dottor Accurso che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento”.