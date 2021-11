Caltanissetta, dal Lions Club una targa e una mostra in memoria delle vittime delle miniere

La memoria storica è come una trama che, per essere veramente compresa, necessita di essere analizzata in tutti i suoi punti. Ed è con questo spirito di collaborazione verso una conoscenza civica che il Lions Club di Caltanissetta, presieduto in questo anno sociale da Calogero Pernaci, ha riproposto e promosso una mostra in memoria delle vittime delle miniere della Provincia di Caltanissetta.

L’esposizione verrà inaugurata venerdì 12 novembre, giorno in cui si ricorda il 140esimo anniversario della tragedia dell’esplosione nella miniera di Gessolungo dove persero la vita 65 minatori di cui 19 Carusi.

La mostra si inserisce perfettamente a margine di un ciclo di appuntamenti che, tra l’11 e il 12 novembre, sono stati promossi dall’Associazione Piccoli Gruppi Sacri di Caltanissetta in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, la Diocesi di Caltanissetta e le tante realtà che contribuiscono a realizzare la Settimana Santa di Caltanissetta.

La partecipazione del Club Service, che per statuto internazionale si impegna a contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio di appartenenza, inizierà già la mattina del 12 novembre al Cimitero dei Carusi. In quella sede, nella cerimonia istituzionale alla quale parteciperanno tutte le autorità cittadine, è stata confermata la presenza del Presidente della Sicilia Nello Musumeci. Lo stesso Governatore Regionale, su invito del Presidente dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri di Caltanissetta e della Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta, ha istituito la “Giornata in memoria delle vittime delle miniere” scegliendo come giorno simbolo quello in cui 140 anni fa è avvenuta la tragedia a Gessolungo.

Al Cimitero dei Carusi il Lions Club, ha finanziato per essere collocate una targa celebrativa con una poesia dedicata ai Carusi scritta dal socio Giuseppe Pilato e due tabelle per la segnalazione sito turistico.

Nel pomeriggio alle ore 17, nel foyer del Margherita, con ingresso dal secondo piano di Palazzo del Carmine, si terrà il convegno “Caltanissetta ieri, Capitale mondiale dello zolfo”. Dopo i saluti iniziali del Presidente del Lions Club inizieranno gli interventi della Professoressa Laura Zurli e del Dottor Federico Zurli. All’incontro, moderato dal socio Giuseppe Pilato, parteciperanno anche il sindaco Roberto Gambino, l’assessora comunale Marcella Natale e la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio Giovanna Candura.

Al termine del convegno, alle 18.30, sarà inaugurata la mostra fotografica “Gessolungo 1958” che rimarrà visibile al pubblico nell’atrio del Comune di Caltanissetta. Il pomeriggio si concluderà “in dolcezza” con la presentazione e piccola degustazione del dolce a tema “Surfaru” creato dal Maestro Lillo Defraia.