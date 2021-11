Caltanissetta, Concorso del Comune: in corso le selezioni per le nuove figure professionali

È partito ieri il concorso bandito dal Comune di Caltanissetta per reperire le nuove figure professionali.

I bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, sono stati indetti per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 22 posti per l’accesso alla categoria C, di cui 11 riservati agli interni 12 posti per l’accesso alla categoria D, di cui 6 riservati agli interni, di cui all’Avviso di indizione pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 31/07/2020.

Un iter annunciato nel 2019 e avviato nell’estate del 2020 che, per esigenza pandemica, è slittato fino a ora.

Due le sedi che sono state individuate per accogliere i concorsisti: si tratta del PalaMilan in via Chiarandà e di un immobile in via Xiboli.

La scelta di una doppia location è stata dettata dalla necessità di distanziare le postazioni delle persone ed evitare così un eccessivo assembramento.

I partecipanti sono entrati muniti di mascherina chirurgica e presentando all’accesso il Green pass, nel rispetto delle normative di sicurezza previste dalla legge.

Il comune di Caltanissetta per agevolare i concorsisti ha messo a disposizione anche un servizio navetta che dalla città accompagna i partecipanti fino al luogo in cui svolgeranno le prove.

Il calendario delle prove è il seguente:

Istruttore amministrativo contabile ( Lunedì 29 novembre 2021 e Martedì 30 novembre 2021)

Agente di Polizia municipale ( Giovedì 02 Dicembre 2021)

Redattore Ordinario ( Venerdì 03 Dicembre 2021)

Istruttore Tecnico (Venerdì 03 Dicembre 2021)

Istruttore direttivo tecnico (Venerdì 03 Dicembre 2021 dalle 08.00 alle 13.00)

Istruttore direttivo amministrativo/contabile ( Martedì 30 novembre 2021 )

Istruttore direttivo Polizia municipale (Mercoledì 01 Dicembre 2021)

Istruttore finanziario (Mercoledì 01 Dicembre 2021).