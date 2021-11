Caltanissetta, bilancio partecipativo 2021: progetti da votare entro il 29 dicembre

È stato pubblicato dal Comune di Caltanissetta il nuovo bando per individuare i progetti meritevoli di ricevere i fondi pubblici destinati al bilancio partecipativo.

Una forma democratica di redistribuzione di almeno il 2% delle somme trasferite ai Comuni dalla Regione così come previsto dalla L.R. Sicilia n. 5 del 24/01/2014.

Anche quest’anno il Comune di Caltanissetta ha destinato l’importo di 40mila euro del Bilancio di Previsione 2021 con un massimo di 8mila euro per singolo progetto presentato e approvato dalla cittadinanza.

Come previsto dal Regolamento comunale della Partecipazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 08/07/2020, i cittadini residenti a Caltanissetta che abbiano già compiuto almeno 16 anni, potranno presentare proposte di progetto che ritengano utili per la città, e/o esprimere le preferenze per progetti presentati da altri concittadini, i cui contenuti si riferiscano a tre aree tematiche, da scegliere attraverso operazioni di voto online tra quelle preselezionate dalla Giunta, e sottoporli alla valutazione comparativa da parte della cittadinanza.

La giunta comunale, presieduta dal Sindaco Roberto Gambino, con la delibera n.51 del 17 novembre 2021 ha selezionato le seguenti aree tematiche:

Cultura, integrazione e inclusione; Ambiente e sostenibilità; Cura e bellezza del centro storico; Sport; Sviluppo economico; Turismo; Tutela e benessere degli animali.

Così come si legge dal sito del Comune di Caltanissetta la selezione delle tre aree per questa sessione 2021 avverrà in base al maggior numero di preferenze espresse dai residenti attraverso il sito web https://caltanissetta.comunelive.it.

Per esprimere la propria preferenza i cittadini potranno accedere via web o in presenza. Da remoto i Nisseni dovranno registrarsi e accedere alla piattaforma di voto via SPID. In presenza, invece, si dovrà andare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico comunale che si trova a Palazzo del Carmine e presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le operazioni di voto per la selezione delle tre aree tematiche inizieranno dalle ore 9:00 del 30/11/2021 e si concluderanno giorno 29/12/2021 alle ore 24:00.

Ogni cittadino può esercitare una sola preferenza per la scelta dell’area tematica.

Entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di votazione verrà pubblicata la graduatoria presso lo stesso indirizzo web.