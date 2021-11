Ambiente nel Nisseno, Azzurra Cancelleri: “12 siti da riqualificare con i 500 mln del PNRR”

“Con decreto del 22 novembre scorso, il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato l’elenco dei siti da riqualificare al fine dell’attuazione dell’investimento concernente la bonifica di siti orfani previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” annuncia in una nota Azzurra Cancelleri, portavoce nissena del Movimento 5 Stelle alla Camera.

E precisa: “In tutta Italia sono oltre 270 i siti inclusi nell’elenco di interventi di riqualificazione che il Ministero potrà finanziare e tra queste aree sono molto contenta di trovarne 12 in provincia di Caltanissetta: il SIN di Gela, 2 discariche urbane dismesse a Resuttano, 2 a Montedoro e 2 a Milena e poi ancora Sutera, Mazzarino, Villalba, Mussomeli, Bompensiere.”

“Grazie a tali risorse, si potrà procedere finalmente alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale di questi siti contaminati su cui non era mai stata avviata bonifica e non erano mai stati previsti dei finanziamenti per farla a causa della mancanza di una procedura che consentisse il sostegno economico a quelle amministrazioni che intendevano farsi carico dell’onere di bonifica. Oggi, invece, mettiamo al centro della tutela ambientale queste aree per garantire maggiore sicurezza ai nostri territori, liberandoli dall’inquinamento” conclude la Cancelleri.