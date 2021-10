Vallelunga, familiari onorano il voto del padre sofferente

VALLELUNGA PRATAMENO – Un gesto che merita di essere raccontato. Ne ha dato notizia Alessandro Barcellona che così ha commentato l’episodio: ”In occasione dell’ennesima visita medica il signor Biagio Porcello, uscendo dal paese, notò la cappellina di San Giuseppe restaurata. Piacevolmente sorpreso chiese alla moglie Laura chi fosse stato ad occuparsene e, moglie e figlio, gli risposero che un intero paese aveva contribuito qualche mese prima nel dare decoro a quell’angolino di paese. Immediatamente, il signor Biagio, ricordando il nome Giuseppe appartenuto a suo padre e la devozione della sua famiglia per il Santo Patriarca, disse alla moglie Laura di effettuare una donazione in denaro raccolto,. dopo la sua morte, momento che purtroppo sentiva avvicinarsi. Infanti, il signor Biagio Porcello, da tre giorni, non c’è più”. “Oggi, continua Barcellona, nel fare le condoglianze alla moglie Laura Sanfratello e ai figli Giuseppe, Biagio e Rosa, essi hanno voluto adempiere a quel voto e mi hanno consegnato una busta con centocinquanta euro da spendere per ultimare i lavori. Di questo gesto, commosso ringrazio la famiglia e ringrazio Biagio, mio splendido vicino di casa e gentiluomo d’altri tempi del quale voglio ricordare oggi e in seguito il bel gesto”