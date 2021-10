Un sogno che diventa realtà per il diciottenne pilota mussomelese Christian Pieri

MUSSOMELI – Quando i sogni hanno le ali, volano ad altezze vertiginose, ma bisogna avere passione e perseveranza per realizzarli. Ebbene, Christian Pieri, diciotto anni da compiere il prossimo 7 ottobre, passione è perseveranza ne ha da vendere. Christian è il primo pilota di aerei di Mussomeli. E non solo ha già conseguito la licenza per pilotare gli aerei bimotori, ma è stato ammesso in una delle più prestigiose università della Florida in Scienze Aereonautiche, dove solo una severa selezione possono iscriversi studenti provenienti da tutto il mondo. A questo si aggiunga che Christian nel suo prestigioso curriculum vanta pure la certificazione al merito rilasciata niente meno che dall’Università di Cambridge nel Regno Unito per un lavoro svolto a livello internazionale. Un sogno che radici mussomelesi e ali americane. Primogenito di Alessandro e Roberta Lanzalaco, Christian è nato a Mussomeli il 7 ottobre 2003. Aveva appena nove mesi quando i suoi si trasferirono in Florida. Papà era un apprezzato pizzaiolo, ma anche lui era cresciuto negli Stati Uniti e per i suoi figli voleva orizzonti più vasti e così, avallato dalla moglie, Roberta, si sono stabiliti a Miami, in Florida. Racconta Roberta, la mamma: “Christian sin da piccolino ha mostrato la sua passione per gli aerei, e giocava sempre coi modellini. I suoi regali preferiti erano i Lego airplanes, riusciva a costruire gli aerei senza nemmeno guardare le istruzioni. Grazie a mio fratello ha avuto modo di scoprire il Flight Simulator e a cinque anni, dopo aver ascoltato estasiato i racconti di una nostra amica hostess dell’Alitalia, ci disse che voleva diventare pilota. Grazie al Flight Simulator ha perfezionato le sue conoscenze di volo con più di 3000 ore di volo ad oggi e gli sviluppatori del Flight Simulator gli hanno persino inviato una copia Beta per essere testata.” La passione insomma, cresce di pari passo con l’altezza di Christian che a tredici effettua il suo primo volo su un Cesna 172 presso la “Boca Flight School”, a Boca Raton. Continuato con le lezioni di volo presso il Palm Beach Flight Training a Lantana, dove giovedì, dopo l’esame orale e quello pratico, e dopo aver superato brillantemente entrambi i test adesso, ha conquistato la licenza di pilota di aerei bimotori. “I suoi voti a scuola –continua la mamma- sono stati sempre altissimi. Il suo GPA, ovvero la media dei voti) è di 4, considerando che 4 è il punteggio massimo americano. Quindi qualche mese fa, ha presentato domanda di iscrizione presso l’Università di Embry Riddle in Daytona Beach, facoltà di Scienze Aereonautiche. Si tratta di un’Università privata e molto selettiva, dove si viene ammessi solamente se si posseggono determinati requisiti. Le maggiori compagnie aeree ogni anno vanno alla ricerca di piloti proprio in questa Università. Ebbene, pochi giorni fa –dice ancora mamma Roberta- abbiamo ricevuto comunicazione che l’Università’ di Embry Riddle ha accettato la sua richiesta.” Queste le parole scritte dall’università: “Caro Christian, congratulazioni! Siamo fieri di comunicarti che sei stato accettato presso l’Università di Embry Riddle facoltà di Scienze Aereonautiche per l’anno 2022. I tuoi voti accademici ed il tuo curriculum dimostra un forte potenziale successo presso la nostra Università.” Conclude la mamma: “Siamo così fieri ed orgogliosi di lui! È nato nel mio paese natio, ha dovuto lasciarlo non per sua scelta, ma ci sta ripagando di tutti i sacrifici fatti. Il mio Christian rappresenta un pezzo di Mussomeli che si sta facendo strada nel mondo. Lui ama Mussomeli, anche se è venuto solamente in vacanza. Ha persino creato con stampa laser la planimetria di Mussomeli. Per un breve periodo, quando mia madre era malata, ha frequentato l’asilo presso la scuola di via Madonna di Fatima. Spesso mi chiede di rientrare per un paio di mesi l’anno, ma con la pandemia da Covid non mi sono sentita sicura a farlo viaggiare. Il suo angelo custode è sempre stata mia madre e presto verrà nella sua terra di nascita.” (FONTE LA SICILIA: Roberto Mistretta)