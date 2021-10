Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone depone fiori sulle tombe degli immigrati morti in naufragio 8 anni fa.

SOMMATINO. Il 3 ottobre del 2013 morirono in un naufragio nel Mediterraneo 368 persone, tragedia a seguito della quale venne istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Da allora sono morte o disperse in mare oltre 17.800 persone – quasi mille solo nel 2021 – secondo quanto riportano le Nazioni Unite.

Nell’ottavo anniversario della triste ricorrenza di quel naufragio, il sindaco Elisa Carbone è tornata a deporre un fiore sulle tombe dei migranti sepolti nel cimitero comunale di Sommatino e a sottolineare l’urgenza di un impegno diretto dell’Unione Europea per la creazione di un sistema strutturato, coordinato ed efficace di ricerca e soccorso in mare e per un sistema di accoglienza e protezione adeguato.

Un gesto di grande sensibilità verso un problema che, ieri come oggi, continua ad essere particolarmente vivo e al tempo stesso sentito.