Sicilia, migranti: 84 su barca vela incagliata tra scogli nel Catanese

Ottantaquattro migranti, otto minorenni medio accompagnati e dieci donne, quasi tutti orientali, sono stati soccorsi la notte scorsa davanti il ​​lido Galatea, ad Acitrezza, in provincia di Catania. Erano su una barca a vela che si era incagliata tra gli scogli della zona. Soccorsi da polizia, carabinieri e personale del 118 e della Cri e sono stati trasferiti in una struttura comunale sul lungomare che ospita un centro culturale. “Abbiamo messo a disposizione Villa Fortuna – ha confermato il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra – per dare un primo soccorso e dei pasti caldi forniti dalla Croce rossa italiana”.

La ricerche della barca a vela, dopo una segnalazione telefonica, erano state avviate dalla Capitaneria di porto di Cataniacon motovedette. Dopo lo sbarco, nella zona, sono stati compiuti diversi sorvoli con elicotteri della Guardia costiera per controllare l’eventuale presenza di persone in mare, l’esito e’ stato negativo. Indagini sullo sbarco sono state avviate dalla polizia.