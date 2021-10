Sicilia in zona bianca da sabato: cosa cambia per attività e servizi

Da sabato la Sicilia tornerà in zona bianca. A consentire la variazione di colore è stato il decremento della situazione pandemica e l’occupazione dei posti in ospedale.

Cosa si potrà fare? A variare sono anche le regole per attività commerciali.

In zona bianca sono aperti i bar, i ristoranti e tutte le altre attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande.

Il consumo di prodotti al banco o all’aperto è consentito a tutti i clienti.

Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso è invece consentito solo ai clienti dotati di una certificazione verde valida o a quelli che ne siano esenti.

In zona bianca, le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus), tranne quando si è in presenza soltanto di persone conviventi.

Il green pass è inoltre indispensabile per l’accesso ad una serie di attività e servizi: piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, parchi a tema, congressi e fiere.