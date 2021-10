Sicilia, Amministrative: controlli su 837 candidati alle comunali

La Commissione parlamentare Antimafia ha svolto controlli su 837 candidati alle comunali che si svolgeranno in Sicilia il 10 e 11 ottobre.

“Oggi abbiamo terminato i lavori ed abbiamo i risultati derivanti dai controlli effettuati sulle liste elettorali per il rinnovo dei consigli e delle giunte dei Comuni sciolti per mafia che tornano al voto il prossimo 10 e 11 ottobre, in Sicilia.

Di contro – spiega il presidente Morra – dei Comuni sui quali è stato effettuato il controllo sulle candidature. Si tratta di Mistretta (Messina), Pachino (Siracusa), San Biagio Platani (Agrigento), San Cataldo (Caltanissetta), San Cipirello (Palermo), Vittoria (Ragusa).

La Commissione ha lavorato i nominativi sottoposti alla verifica di compatibilità con la cosiddetta Legge Severino e con il Codice di autoregolamentazione per un totale di 837 candidati”.