Serradifalco. Manifestazione d’interesse per l’abbattimento di 51 alberi nel cimitero comunale.

SERRADIFALCO. C’è tempo sino al 5 ottobre per partecipare all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento di incarico a titolo gratuito per l’abbattimento di 51 alberi nel cimitero comunale.

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza. La ditta che eseguirà il lavoro resterà proprietaria di tutto il legname tagliato garantendo il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti interventi di abbattimento.

Qualora l’interesse venisse manifestato da più soggetti, l’Amministrazione provvederà a dividere in lotti omogenei le piante interessate, in relazione al numero di partecipanti, e provvederà all’affidamento mediante sorteggio a mezzo di abbinamento richiedente/lotto. Nel caso di più partecipanti, gli stessi dovranno essere presenti all’abbinamento per l’accettazione dell’incarico.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di domani 5 ottobre.