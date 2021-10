Serradifalco. Giunta concede locali di via Duca come sede per la centrale operativa del 118.

SERRADIFALCO. La Giunta municipale ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito i locali del palazzo comunale di Via Duca (Palazzo Mifsud), al piano terra dell’edificio, lato sinistro, alla Centrale Operativa Seus 118 di Caltanissetta, per consentirvi l’ubicazione della locale postazione Charlie 15 del 118. Lo ha reso noto il sindaco Leonardo Burgio.

La sede attuale della postazione Seus 118 di via Campanella, denominata Charlie 15 Serradifalco, non è ritenuta idonea per cui c’era il rischio che fosse chiusa. L’Asp ha chiesto al Comune l’utilizzo di locali in comodato d’uso gratuito da adibire a sede di postazione del servizio di 118. La scelta è ricaduta sull’utilizzo del lato sinistro del piano terra di Palazzo Mifsud, consistente in due stanze con servizi igienici ed ingresso autonomo.

Previsto il ripristino della porta su via Campanella dove è in sosta il mezzo di soccorso, con spazio sufficiente in cui allocare il gazebo per la copertura dell’ambulanza. Prevista anche installazione piatto doccia e di climatizzatori, tutto a spese dell’Asp.

Considerato che la nuova sede del 118 era quella della Pro Loco, l’amministrazione comunale ha autorizzato il suo trasferimento nei locali siti al primo piano dello stesso Palazzo Mifsud, ha sottoscritto con la stessa Pro Loco apposito verbale di consegna degli stessi locali, dopo di che ha concesso in comodato d’uso gratuito i locali al piano terra dello stesso palazzo, lato sinistro, alla Centrale Operativa Seus 118 di Caltanissetta.

E’ anche previsto, a compensazione delle spese che il Comune sosterrà per le forniture di energia elettrica e acqua potabile, che l’Asp si impegna a realizzare un impianto di videosorveglianza con centro di controllo e gestione presso gli uffici della Polizia Municipale ubicati al piano terra, lato destro, dello stesso palazzo comunale, costituito da 6 telecamere che saranno ubicate in via Duca, via Campanella e in piazza Vittorio Emanuele II. La convenzione avrà la durata di 15 anni.