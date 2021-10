Montedoro. Scade domani 5 ottobre istanza per acquistare mini alloggi comunali.

MONTEDORO. Scade domani 5 ottobre la possibilità di presentare istanza per acquistare 18 mini alloggi comunali non ancora venduti che sono ubicati parte in via Caltanissetta, parte in via Savoia e via Capraia. La vendita è prevista mediante asta pubblica ed il prezzo a base di gara è di 28.000 euro per gli alloggi di 60 mq. e 19.000 euro per quelli di 40 mq.

Possono partecipare tutti quei cittadini che hanno la residenza a Montedoro o che vi svolgono un’attività lavorativa stabile; cittadini nati e/ o trascritti a Montedoro, ma trasferitisi altrove; cittadini, originari di Montedoro, cioè figli, nipoti o discendenti di emigrati montedoresi che risiedono altrove; cittadini che non hanno alcun legame con Montedoro (italiani od anche stranieri), che tuttavia intendono trasferirvi la propria residenza o trascorrervi le vacanze.

Le richieste di questi ultimi potranno essere prese in considerazione solo se, conclusa la gara, rimarranno alloggi invenduti. In questo caso, si formulerà una specifica graduatoria. I partecipanti all’asta, pena l’esclusione, non devono risultare, nel territorio di Montedoro, titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, anche solo temporanea, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Le domande debbono essere compilate, a pena di esclusione, su moduli predisposti dallo stesso Comune di Montedoro e potranno essere scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Montedoro (www.comune.montedoro.cl.it).