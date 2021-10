In Sicilia 304 nuovi casi di Covid e 6 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Ricrescono ma leggermente i positivi in Sicilia. Nell’Isola, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i contagiati registrati nelle ultime 24 ore sono 304 (+31) ma con un numero di tamponi effettuati decisamente superiore, 17.276, dato che porta il tasso di positività a crescere leggermente all’1,75%. Si dimezzano i decessi, 6; morti – secondo la Regione Siciliana – risalenti 1 a ieri, 2 all’11 ottobre, 1 al 10 ottobre e 2 al 5 ottobre. I guariti sono 1.045 mentre gli attualmente positivi calano di 747 unità fermandosi ad un numero totale di 9.289. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 314 (-31), 41 sono ospitati in terapia intensiva (+2) con 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 8.934 persone.

