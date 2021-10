Conte a San Caltaldo per chiudere la campagna elettorale del candidato Sindaco Comparato

L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi è andato a San Cataldo in occasione della chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Gioacchino Comparato. Ed è proprio per rafforzare la scelta dei cittadini che Giuseppe Conte ha sottolineato l’importanza della formazione culturale e professionale del candidato. “Quando gli avvocati ci si mettono diventano avvocati del popolo”.

Conte ha parlato anche di riforma del mondo del lavoro, ripartenza, riaperture e tanti altri temi importanti per i cittadini. Orientamenti che devono essere sostenuti nel territorio locale così come in quello nazionale.

“In Germania ci hanno messo dieci anni per riformare i centri per l’impiego. Noi siamo più forti di loro, ci metteremo molto meno però frattanto offriamo progetti nelle mani dei sindaci illuminati che hanno o visione”. “Progetti utili per la Collettività in attesa di una occupazione vera”, dice.

“Draghi lo sentiro’ senz’altro per fare il punto sui prossimi impegni. Mi sembra che il Movimento cinque Stelle stia dimostrando di lavorare con la massima lealta’ ma anche con stimolo critico positivo – ha proseguito -. “Qui – ha aggiunto Conte – non e’ la corsa di chi sente Draghi. Dobbiamo fare la corsa a chi fa proposte positive utili per la comunita’ nazionale, per migliorare l’Italia, a chi da’ un contributo leale e in questa corsa siamo in prima fila perche’ avvertiamo questa responsabilita’ non tanto nei confronti del presidente Draghi ma nei confronti del popolo italiano. Faccio un esempio: abbiamo chiesto con forza la ripresa delle attivita’. Ci fa piacere che ieri il Governo ha finalmente deciso di far saltare i limiti di capienza di cinema, teatri e sale concerto. Questo significa fare politica. Quello che importa sono le posizioni concrete, il sostegno leale e costruttivo per la ripartenza dell’Italia e perche’ si possa uscire da questa emergenza nel piu’ breve tempo possibile”.