Carabinieri: controlli nel Nisseno per contrasto alla criminalità

I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia un pregiudicato 57enne del luogo.

In particolare i militari, hanno ricevuto alla Centrale Operativa una richiesta di intervento per lite in famiglia.

Raggiunta l’abitazione dell’uomo hanno trovato la moglie, convivente del 57enne, in evidente stato di agitazione e con numerosi lividi e ferite sul volto e sulle braccia.

La donna è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale S.Elia e tenuta in osservazione. Lì ha raccontato ai Carabinieri della condotta violenta del marito che andava avanti da tempo. Un resoconto che ha portato l’uomo alla casa circondariale di Caltanissetta ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Sempre a San Cataldo i Carabinieri della Tenenza hanno denunciato a piede libero per violazione dell’ordine dell’autorità per prevenire la diffusione di una malattia infettiva un 46enne del luogo, perché, nonostante sottoposto al provvedimento sanitario dell’isolamento obbligatorio in casa, in quanto soggetto positivo al covid-19, è stato fermato a piedi per le strade del centro abitato.