Fedriga “Estensione green pass? Si utilizzi il buon senso”

TRIESTE (ITALPRESS)- “La Conferenza delle Regioni deve essere ancora coinvolta, daremo il nostro contributo come già fatto in passato e speriamo che il Governo ci dia ascolto”. Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia in collegamento con Radio24, a proposito dell’eventuale estensione del green pass.

Fedriga sottolinea come “il green pass sia uno strumento di libertà ma non possa essere usato in situazioni in cui metterebbe caos, come per esempio il trasporto pubblico locale perchè così diventerebbe uno strumento vessatorio. Occorre sempre usare pragmatismo e buon senso – ha puntualizzato Fedriga – cosa che Salvini ha sostenuto fin dall’inizio. Dobbiamo accompagnare i cittadini alla vaccinazione, senza però creare frizioni sociali tra vaccinati e non vaccinati”. Punto fondamentale per risolvere il problema dei trasporti locali per Fedriga è “una forte differenziazione degli ingressi a scuola, serve un’organizzazione nel complesso” ha concluso.

(ITALPRESS).