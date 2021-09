Coppa Italia Promozione “Memorial Siino”. L’Atletico Nissa perde 1-0 con la Leonfortese ed è eliminato.

Niente da fare per l’Atletico Nissa nel ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione “Memorial Siino”. La squadra di Giovanni Italia, perdendo 1-0 sul campo della Leonfortese, è stata eliminata.

A decidere la sfida di ritorno è stato Caputa al minuto 57. L’attaccante ennese ha infilato la porta nissena raccogliendo un assist di Speranza. C’è da dire che, già al 2′, i padroni di casa avrebbero potuto portarsi in vantaggio, ma un prodigioso Chimenti è riuscito a neutralizzare il rigore battuto da Meta.

L’Atletico Nissa ha protestato per un presunto rigore non concesso per un intervento in area di rigore su Sanè. Nella ripresa, dopo il gol della Leonfortese, gli ospiti hanno tentato il tutto per tutto pur di segnare la rete che avrebbe potuto significare qualificazione.

Tuttavia, nè Sammartino nè Alù sono riusciti a mettere a segno quel gol che avrebbe avuto un peso ed un valore importantissimi per la squadra di Giovanni Italia.

La Leonfortese è così riuscita a qualificarsi per il turno successivo di Coppa. Per l’Atletico Nissa tanta amarezza, ma anche la consapevolezza che la squadra sta gradualmente crescendo.